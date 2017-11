Baierbrunn (ots) - Macht sich bei den Kindern Husten oder Schnupfen bemerkbar, greifen die Eltern in Deutschland am liebsten zu pflanzlichen Präparaten oder altbewährten Hausmitteln. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Baby und Familie" ergab, sind bei Erkältungsinfekten des Nachwuchses pflanzliche Mittel mit Abstand am beliebtesten (50,9 %). Mehr als ein Drittel (38,6 %) der befragten Mütter und Väter schwört (auch) auf Hausmittel wie z. B. Wadenwickel oder Zwiebelsäckchen. Genauso viele (38,1 %) verabreichen den Kleinen homöopathische Mittel.



Nur jeder Vierte (24,4 %) versucht, mit chemisch hergestellten Mitteln der Erkältung der Kinder Herr zu werden. Jeder Sechste verzichtet hingegen ganz auf Medikamente und Hausmittel: 17,0 Prozent der Eltern sagen: "Ich warte in der Regel ab und mache nichts."



Quelle: Eine repräsentative Online-Umfrage des Apothekenmagazins "Baby und Familie", durchgeführt von der Bilendi GmbH, Berlin bei 501 Eltern mit mindestens einem Kind im Alter bis einschließlich vier Jahren, darunter 446 Eltern, deren (jüngstes) Kind bereits Erkältungsinfekte hatte.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Baby und Familie" zur Veröffentlichung frei.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de