92 Euro wurden am Mittwoch für Wirecard aufgerufen. Damit lag die Marktkapitalisierung bei rund 11 Milliarden Euro. Damit ist die Aktie höher bewertet als ProSieben ( rund sechs Milliarden ) und in einer Liga mit Merck und RWE. Nach dem Verdoppler im Jahr 2017 zieht nun die Commerzbank ihr Kursziel an. In unserer Produktauswahl finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...