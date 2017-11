WIEN (dpa-AFX) - Die Allianz aus 24 wichtigen Ölstaaten strebt nach Aussage einzelner Teilnehmer eine Verlängerung des Förderlimits um neun Monate bis Ende 2018 an. In diese Richtung bewege sich die anstehende Entscheidung, sagte der Ölminister Kuwaits, Essam Al-Marzouq, am Donnerstag in Wien. Die Vereinigten Arabischen Emirate hoffen darüber hinaus, dass weitere Länder das Bündnis aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten unterstützen. Den Verlauf der Diskussion wolle er aber nicht vorwegnehmen, sagte Ölminister Suhail Al-Mazrouei. "Es sind immer Überraschungen möglich."

Vertreter aus den 14 Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und von zehn Nicht-Opec-Staaten wie Russland erörtern bei ihrem Treffen den künftigen Kurs. Die Allianz hatte sich vor einem Jahr zusammengefunden, um den Preisverfall beim Öl zu stoppen. Die 24 Länder beschlossen eine Produktionskürzung um insgesamt 1,8 Millionen Barrel (je 159 Liter). Das sind etwa zwei Prozent der weltweiten Produktion. Dieser Schritt sowie die zuletzt hohe Öl-Nachfrage angesichts der boomenden Weltkonjunktur hatten den Ölpreis um rund 20 Prozent im Vergleich zu Ende 2016 steigen lassen./mrd/DP/oca

AXC0130 2017-11-30/11:07