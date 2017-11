München (ots) -



Modernes 360 Grad Content Marketing ist das Ziel einer Weiterentwicklung des Kommunikationsbereichs bei der führenden globalen Strategie-Beratung Roland Berger. Regina Körner, Head of Global Marketing & Communications hat hierzu Marketing & Communications zusammengeführt und einen Newsroom in der Zentrale in München eingeführt. Dieser vereint alle Marketing- und Kommunikationsfunktionen unter einem Dach und steuert den globalen Ansatz von Roland Berger in über 30 Ländern. Nun verstärkt sie ihr Team mit Eike Alexander Kraft, der seit Mitte November 2017 als Head of Global Newsroom an sie berichtet.



Als Chef vom Dienst soll Kraft in zentraler Schnittstellenfunktion die verschiedenen Marketing- und Kommunikationsfunktionen unter Koordination mit den Beratungsbereichen und den internationalen Regionen zu einem integrierten, themenfokussierten 360 Grad Ansatz weiterentwickeln. Der Newsroom von Roland Berger besteht u.a. aus den Teams Kommunikation und PR, Events, Digital, Content und Media Design. Im Zentrum stehen dabei ein verstärkt internationaler und digitaler Auftritt des Unternehmens.



Regina Körner: "Wir freuen uns mit Eike einen ausgewiesenen Profi der integrierten Marketing-Kommunikation im Team von Roland Berger zu haben. Er hat sich die letzten Jahre mit einem pragmatischen und effektvollen Newsroom- und Content-Marketing Konzept hervorgetan und wird uns entscheidend unterstützen, unseren globalen Marketingapproach auf das nächste Level zu bringen."



Kraft kommt von AccorHotels, wo er die letzten fünf Jahre für die Deutschland und Zentraleuropa-Kommunikation verantwortlich zeichnete. Er richtete dort einen Newsroom mit einem zentralen digitalen Team ein und führte Marketing & Kommunikation zusammen. Er bringt zudem Erfahrungen aus dem politischen Umfeld und als Pressesprecher im Bereich des Verteidigungsministeriums mit.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.



