Frankfurt (ots) - Eine neue Studie deckt eine Kluft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei Firmenbenefits auf. Demnach ist mit einer Erwähnung in über 76.000 Stellenanzeigen das Weihnachtsgeld die meist umworbene Zusatzleistung. Laut den Ergebnissen ist jedoch gerade diese Leistung für Arbeitnehmer weniger relevant. Stattdessen stehen flexible Arbeitszeiten, Boni oder Weiterbildung ganz oben auf der Weihnachtswunschliste deutscher Arbeitnehmer.



Die Studie, welche von der Jobsuchmaschine Adzuna durchgeführt wurde, basiert auf einer Untersuchung von 734.066 Stellenanzeigen, gelistet auf www.adzuna.de. Darauf basierend wurden die Top 10 der meist umworbenen Zusatzleistungen ausfindig gemacht. Daneben hat Adzuna eine Befragung von 126.000 Arbeitssuchenden durchgeführt, um die Wertschätzung der einzelnen Benefits zu ermitteln. Dabei haben Befragte einzelne Benefits auf einer Skala von 1-10 gerankt, je nach Präferenz von "sehr wichtig" bis zu "überhaupt nicht wichtig" bei der Jobsuche.



Top 10 beworbene Benefits - Arbeitgeber



Laut Adzuna Studie ist das Weihnachtsgeld die mit Abstand meist umworbene Zusatzleistung von Unternehmen, da dies in 76.525 Stellenanzeigen erwähnt wird. Am zweithäufigsten beworben wird das Urlaubsgeld, mit immerhin 44.371 Stellenanzeigen. Die beiden meist umworbenen Benefits bieten somit eine Vergütung, die nicht an die Leistung der Arbeitnehmer gebunden ist. Eine Performance basierte Zusatzvergütung wie Boni wird dagegen nur von 18.936 Stellenanzeigen beworben.



Weit weniger oft erwähnt werden hingegen nicht monetäre Anreize wie flexible Arbeitszeiten. Diese werden in 20.564 Anzeigen beworben, gefolgt von Weiterbildung (9.193 Stellenanzeigen) und Home Office (3.999 Stellenanzeigen) auf den hinteren Plätzen im Ranking.



Top 10 beliebteste Benefits - Arbeitnehmer



Vergleicht man diese beworbenen Zusatzleistungen mit dem Ranking der meist geschätzten Benefits der Arbeitnehmer so zeigt sich, dass hier ein umgekehrter Trend besteht:



Arbeitnehmer schätzen flexible Arbeitszeiten am meisten. Das bedeutet, diese Zusatzleistung wird bei der Arbeitgebersuche höher bewertet als jegliche monetäre Anreize.



Darüber hinaus folgt die leistungsorientierte Vergütung auf Platz zwei im Ranking und schlägt somit nicht Performance basierte Vergütung in Form von Urlaubsgeld auf Platz drei. Das Weihnachtsgeld, was mit Abstand von den meisten Firmen beworben wird, liegt im Arbeitnehmer Ranking hingegen erst auf Platz fünf der beliebtesten Benefits. Damit ist die eigentliche Nachfrage viel geringer als das immens hohe Angebot an Stellenausschreibungen, die dieses Benefit bewerben.



Das Gegenteil zeigt sich beim Punkt Bürolage. Eine zentrale Lage wird von Arbeitnehmern weitaus mehr geschätzt, bildet jedoch bei den beworbenen Benefits das Schlusslicht (1.444 Stellenanzeigen). Hier kann man einen Zusammenhang mit der Bewerbung von Firmenwagen sehen, welche in über 7.316 Stellenanzeigen erwähnt werden und möglicherweise angeboten werden könnten, um weniger zentral gelegene Büros besser erreichbar zu machen. Betrachtet man die Nachfrage, scheint dies jedoch weniger effektiv da Firmenwagen laut Befragung das für Arbeitnehmer am wenigsten wichtige Benefit bieten.



Inja Schneider, Country Manager Deutschland bei Adzuna kommentiert: "Die Stellenanzeige dient als Werbefläche für Arbeitgeber, in der sie Ihre firmeneigenen Vorteile so gut wie möglich darlegen sollten. Unternehmen scheinen dies zu nutzen, um gerade bei Zusatzleistungen aufzutrumpfen. Jedoch scheint hier die Auswahl der beworbenen Benefits an den eigentlichen Interessen der Arbeitnehmer vorbeizugehen. So sehen wir auf Arbeitgeberseite einen deutlichen Trend, Bewerber mit monetären Leistungen zu locken, die nicht an die eigene Leistung gekoppelt sind. Das heist egal wie gut ich performe, am Ende des Jahres ist mir das Weihnachtsgeld sicher. Hier stellt sich die Frage, ob dies die beste Methode ist, motivierte Mitarbeiter zu gewinnen."



Sie fügt hinzu: "Basierend auf unserer Befragung zeigt sich hier jedoch das Gegenteil, da Arbeitnehmer Zusatzvergütung, die auf der eigenen Performance basiert, bevorzugen sowie nicht monetäre Leistungen wie flexible Arbeitszeiten am meisten geschätzt werden. Unternehmen können sich nun dieses Wissen zu Nutze machen, um mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer einzugehen."



Datentabellen: Anzahl von Stellenanzeigen, die Zusatzleistung bewerben: 1. Weihnachtsgeld: 76525 2. Urlaubsgeld: 44371 3. Flexible Arbeitszeiten: 20564 4. Leistungsorientierte Vergütung = Bonus: 18936 5. Weiterbildungsangebot: 9193 6. Firmenwagen: 7316 7. Home Office: 3999 8. Regelmäßig Team Events/Aktivitäten: 1862 9. Sabbatical/betrieblich geregelte Auszeit: 1757 10. Zentraler Standort: 1444 Quelle: Stellenangebot auf www.adzuna.de, Stand Nov. 2017



Von Arbeitnehmern bevorzugte Benefits (Skala 1-10): 1. Flexible Arbeitszeiten: 6.97 2. Leistungsorientierte Vergütung = Bonus: 6.41 3. Urlaubsgeld: 6.39 4. Weiterbildungsangebot: 6.37 5. Weihnachtsgeld: 6.25 6. Zentraler Standort: 6.02 7. Home Office: 5.64 8. Regelmäßig Team Events/Aktivitäten: 5.18 9. Sabbatical/betrieblich geregelte Auszeit: 4.82 10. Firmenwagen: 4.71



Quelle: Befragung von 126.000 Arbeitnehmern: "Welche Benefits sind für Sie bei der Jobsuche am wichtigsten?", Nov. 2017



