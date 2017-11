Hofheim (ots) -



Der Blauer Engel Online-Adventskalender enthält auch in diesem Jahr 24 attraktive und umweltfreundliche Gewinne und zeigt, wie schön und vielfältig umweltbewusstes Schenken sein kann. Gleichzeitig informiert das beliebte Adventskalender-Gewinnspiel über die umweltrelevanten Eigenschaften der Produkte mit dem Blauen Engel. Hinter den Türchen des Kalenders auf www.blauer-engel.de verstecken sich zum Beispiel ein Design-Frühstücksset bestehend aus Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine, Bürostühle, Staubsauger, Kindermöbel, Multifunktionsdrucker und eine Handtasche aus umweltfreundlichem Leder. So wird die Adventszeit richtig grün.



Der Blaue Engel möchte mit den ausgewählten Gewinnen in der konsumstarken Weihnachtszeit ein bewusstes Kaufverhalten für nachhaltigere Produkte fördern. So enthalten die Produkte des Frühstückssets mit dem Blauen Engel keine umwelt- und gesundheitsbelastenden Materalien und sind besonders langlebig sowie energieeffizient. Der Bürostuhl wurde nicht nur mit dem German Design Award ausgezeichnet, er gibt auch keine Schadstoffe in die Innenraumluft ab. Staubsauger mit dem Umweltzeichen verbrauchen bei höchster Leistung bis zu 65 Prozent weniger Strom und sind besonders leise. Das Umweltzeichen bietet eine verlässliche Orientierung bei einer Vielzahl von Weihnachtsgeschenken. Es kennzeichnet über 12.000 Produkte von 1.500 Unternehmen.



Der Adventskalender ist seit dem 24. November online. Dort kann jeder nachsehen, an welchem Tag die jeweiligen Gewinne verlost werden und zugleich die umweltfreundlichen Eigenschaften des jeweiligen Produkts kennenlernen: www.blauer-engel.de/adventskalender



Pressekontakt: Dr. Martin Lichtl .lichtl Ethics & Brands GmbH Tel.: 06192 97592 - 82 E-Mail: martin.lichtl@lichtl.com