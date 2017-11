Hamburg (ots) - Diese Woche spricht Model Mirja du Mont, 41, in GALA (Ausgabe 49/17, ab heute im Handel) über ihre Kinder Tara, 16, und Fayn, 11, aus der Ehe mit Schauspieler Sky du Mont. "Meine Kinder wissen, dass ich sehr tolerant bin. Tattoos dürfen sich meine Kinder erst stechen lassen, wenn sie volljährig sind. Da sind Sky und ich uns auch zum Glück einig. Ich muss aber gestehen, dass ich es erlauben würde, wenn sich Tara ein Bauchnabel-Piercing stechen lassen wollen würde. Das ist ja mittlerweile wie Ohrlochstechen."



