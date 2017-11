Nürnberg (ots) -



- 59 Prozent der Schweizer fahren mit dem Auto zur Arbeit

- Die Mietpreise für Ein- und Abstellplätze erreichen in Schweizer

Städten mitunter stattliche Höhen, das zeigt eine aktuelle Studie von

immowelt.ch

- In Genf werden pro Monat CHF 250 verlangt, mehr als doppelt so viel

wie in den teuersten Städten Deutschlands und Österreichs



Das Auto ist mit grossem Abstand das wichtigste Verkehrsmittel der

Schweizer - allein um den Arbeitsplatz zu erreichen, sind die meisten

(59 Prozent) darauf angewiesen. Das geht aus einer repräsentativen

Studie von immowelt.ch hervor. Dieser Trend macht sich auch bei den

Preisen für die Dauermiete von Ein- und Abstellplätzen bemerkbar.

Gerade in den grösseren Städten werden dafür hohe Preise verlangt.



Spitzenreiter Genf: CHF 250 für einen Stellplatz



Eine Analyse von immowelt.ch zeigt: Am teuersten sind Ein- und

Abstellplätze in Genf. CHF 250 (Median) im Monat kostet ein fester

Parkplatz hier. Etwas günstiger kann man sein Auto noch in Basel (CHF

160) und Zürich einmieten (CHF 150). Immer noch kein Schnäppchen,

aber im Vergleich der grössten Schweizer Städte am günstigsten sind

Ein- und Abstellplätze in Lausanne, Bern und Winterthur (jeweils CHF

130 monatlich im Median).



Einfluss auf die Höhe der Preise hat natürlich das aktuelle

Verhältnis von Angebot und Nachfrage: Kanton und Kommune regeln

dabei, wie viele Autostellplätze pro neu gebauter Wohneinheit

geschaffen werden müssen. In manchen, vor allem ländlichen Kantonen

wurde diese Zahl in den vergangenen Jahren reduziert. In den Städten,

häufig Ziel von Pendlern aus dem Umland, sind Parkplätze jedoch rar

und damit teuer.



Hohe Preise im Vergleich mit den Nachbarn



Im Vergleich mit den deutschsprachigen Nachbarländern wird klar:

Die Schweizer parkieren am teuersten. So liegen die monatlichen

Kosten in Stuttgart, der deutschen Stadt mit den höchsten

Parkplatzmieten, bei umgerechnet CHF 101 pro Monat. In Österreich

müssen Wiener und Innsbrucker mit monatlich CHF 104 im Median die

höchste Miete für ihre Stellplätze bezahlen.



Die Mietpreise für Ein- und Abstellplätze in den Schweizer

Grossstädten im Überblick:



Stadt Preis für Ein-/Abstellplätze 2016

Genf CHF 250

Basel CHF 160

Zürich CHF 150

Lausanne CHF 130

Bern CHF 130

Winterthur CHF 130



Berechnungsgrundlage



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 6

grössten Städten der Schweiz waren 1'900 Ein- und Abstellplätze, die

im Jahr 2016 auf immowelt.ch inseriert wurden.



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 14

grössten Städten in Deutschland waren insgesamt 4'300 Ein- und

Abstellplätze, die im Jahr 2016 auf immowelt.de inseriert wurden.



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den

österreichischen Städten mit mehr als 100'000 Einwohnern waren 4'700

Ein- und Abstellplätze, die im Jahr 2016 auf immowelt.at inseriert

wurden.



Die Preise spiegeln den Median der Nettomieten bei Neuvermietung

wider. Euro-Preise wurden mit mittleren Wechselkurs des Jahres 2016

in Schweizer Franken umgerechnet (Kurs CHF 1,09 = EUR 1).



Das Ergebnis der Umfrage im Überblick:



Wie kommen Sie normalerweise zur Arbeit?



- Motorisiert (z.B. Auto, Motorrad, Fahrgemeinschaft): 59 Prozent

- Nah-/Regionalverkehr (z.B. Bus, S-/U-Bahn): 17 Prozent

- Zug-Fernverkehr: 13 Prozent Velo/E-Bike: 6 Prozent

- Zu Fuss: 5 Prozent



Für die von immowelt.ch beauftragte repräsentative Studie "Wohnen

und Leben 2017" wurden 500 Personen (deutschsprachige Online-Nutzer,

Befragungszeitraum Februar 2017) ab 18 Jahren befragt.



Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.de/c7pRl



Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.ch finden Sie in

unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.ch/



Über immowelt.ch:



Die Immobilienplattform www.immowelt.ch ist mit monatlich 650'000

Visits* einer der beliebtesten Online-Marktplätze für Häuser,

Wohnungen und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Betreiber des Portals

ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere

erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie

effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören.

Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, zu der auch das

Immobilienportal immonet.de gehört.



* Google Analytics; Stand: September 2017





Originaltext: Immowelt AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005089

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005089.rss2



Kontakt:



Immowelt AG



Nordostpark 3-5



D-90411 Nürnberg







Medienkontakt:



Barbara Schmid



Jan-Carl Mehles



+49 911 520 25-808





presse@immowelt.ch





www.facebook.com/immoweltCH