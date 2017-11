Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Mittwoch um mehr als 6.3K Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 495.561 Kontrakten lag. Das Volumen brach gleichzeitig um fast 31K Kontrakte ein, so dass der vorherige Anstieg umgekehrt wurde. EUR/USD gut unterstützt in der Nähe der 1,1830 Die gestrige Doji Candle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...