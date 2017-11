Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-30 / 10:59 Frankfurt am Main, 30. November 2017 - Deposit Solutions GmbH, eine Beteiligung der FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) hat im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde 20 Mio. US-Dollar eingesammelt. Seit FinLabs Erstinvestment im September 2015 hat sich die Bewertung des Hamburger Fintech-Unternehmens damit verneunfacht. FinLab ist nach dieser Finanzierungsrunde weiterhin mit über 10% an der Deposit Solutions beteiligt. Deposit Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, Open Banking zum neuen Standard im Einlagengeschäft zu machen und kooperiert dafür bereits mit mehr als 50 Banken aus 16 Ländern. Das zusätzliche Kapital soll das internationale Wachstum der Open Banking Plattform weiter beschleunigen. Neben FinLab sind Peter Thiel, Paypal-Mitgründer und Erstinvestor in Facebook, Apeiron Investment Group, Valar Ventures, e.ventures, Greycroft und Stefan Wiskemann an Deposit Solutions beteiligt. FinLab-Vorstand und Deposit Solutions Beirat Juan Rodriguez: "Die neue Finanzierungsrunde unterstreicht die sensationelle Performance von Deposit Solutions. Seit unserem Einstieg vor rund 24 Monaten hat Deposit Solutions annähernd 4 Milliarden EUR an Einlagen alleine über ihre B2C Kanäle vermittelt. Mit seinem strategischen Ansatz und seiner Technologie ist das FinTech-Unternehmen ein Pionier im Einlagengeschäft. Wir bei FinLab sind sehr davon überzeugt, dass Deposit Solutions das Potential hat, den rund 10 Billionen Euro schweren Markt für Privatkundeneinlagen in Europa komplett umzukrempeln." *Über die FinLab AG: * Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. *Über Deposit Solutions * Deposit Solutions betreibt die erste Open Banking Plattform für Einlagenprodukte. Über APIs kann sich jede Bank einfach an die Plattform anschließen und von der einzigartigen Lösung profitieren, entweder indem sie Einlagen privater Sparer aufnimmt oder indem sie ihren Kunden Einlagenprodukte anderer Banken über ein zentrales Konto anbietet und damit eine breitere Auswahl für ihre Kunden schafft. Daneben vermarktet Deposit Solutions über seine Retailkanäle ZINSPILOT und SAVEDO Einlagenprodukte ausgewählter Partnerbanken direkt an Sparer. Mit mehr als 85.000 registrierten Kunden und übermittelten Einlagen in Höhe von annähernd 4 Mrd. innerhalb von zwei Jahren gehört alleine Deposit Solutions B2C-Angebot zu einem der am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen der Welt. 2011 von Dr. Tim Sievers gegründet beschäftigt das Unternehmen heute ein erstklassiges Team von mehr als 200 Mitarbeitern. *Pressekontakt:* FinLab AG investor-relations@finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 0 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FinLab AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-11-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 634259 2017-11-30

