FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im November leicht zugelegt, liegt aber immer noch deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem blieb die Kernteuerung stabil, während Ökonomen einen leichten Anstieg erwartet hatten. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate von 1,4 auf 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit dieser leicht höheren Rate gerechnet. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, blieb konstant. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate verharrte bei 0,9 Prozent. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 1,0 Prozent gerechnet.

Die Konjunkturerholung in der Eurozone ist nach dem Urteil von EZB-Präsident Mario Draghi solide und steht auf einer breiten Basis. Dennoch brauche die Wirtschaft des Währungsblocks noch eine "reichliche Dosis" an geldpolitischer Hilfe, weil die Inflation zu schwach sei, sagte Draghi zuletzt vor dem EU-Parlament in Brüssel. Die Inflation müsse noch überzeugende Signale senden, dass es einen nachhaltigen Aufwärtstrend gebe, fügte Draghi hinzu.

November 30, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)

