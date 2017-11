Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen, St. Georgen, (pts018/30.11.2017/11:00) - Zum 1. Januar 2018 beginnt Johannes Pfeffer (50) als Sprecher der Geschäftsführung bei ebm-papst St. Georgen GmbH & Co.KG, Tochterunternehmen der Mulfinger ebm-papst Gruppe. Mit Pfeffer komplettiert der Ventilatoren- und Motorenspezialist seine geplante Doppelspitze, der bereits Raymond Engelbrecht seit Februar 2017 angehört. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung: "Wir freuen uns, dass wir mit Johannes Pfeffer einen international erfahrenen Manager gewinnen konnten, der unseren Standort ebm-papst St. Georgen erfolgreich weiterentwickeln wird." Johannes Pfeffer kommt vom US-amerikanischen Automatisierungsspezialisten Belden. Dort verantwortet er seit 2009 als Geschäftsführer den Bereich Automation & Control. Zuvor war Pfeffer, der Physik an der Universität Tübingen und Management an der Steinbeis Hochschule für Unternehmensführung in Stuttgart studierte, in unterschiedlichen Führungspositionen beim Automobilzulieferer Behr tätig. Als Sprecher der Geschäftsführung wird Johannes Pfeffer unter anderem die Unternehmensbereiche Antriebstechnik und Automobil sowie die funktionale Verantwortung für Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung, Produktion und Entwicklung übernehmen. Pfeffer lebt in Tübingen, ist verheiratet und hat fünf Kinder. Zur Vita Johannes Pfeffer Johannes Pfeffer studierte Physik an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 beim IT- und Messtechnikspezialisten Hewlett Packard. Von 1999 bis 2009 war der Diplom-Physiker mit MBA Abschluss der Steinbeis Hochschule für Unternehmensführung in Stuttgart in verschiedenen Führungspositionen beim Automobilzulieferer Behr tätig. Seit 2009 verantwortet Johannes Pfeffer als Geschäftsführer des USamerikanischen Automatisierungsspezialisten Belden den Bereich Automation & Control. Pfeffer ist verheiratet, hat fünf Kinder und lebt in Tübingen Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter ECVentilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49 7938 81-7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171130018

