Bei der Bestückung von Leiterplatten setzen Hersteller in den meisten Anwendungen auf die SMD-Technik (Surface-Mounting Technology). Doch sobald bedrahtete elektronische Bauelemente verbaut werden sollen, sind Alternativen wie das THT-Verfahren (Through Hole Technology) gefragt. Dabei werden die Komponenten manuell durch die Kontaktlöcher in der Leiterplatte gesteckt. Mitarbeiter platzieren dazu die einzelnen Elektronikbauteile auf den Leiterplatten, die im Anschluss von einer Lötwelle gelötet und dadurch fest mit der Leiterbahn der Leiterplatte verbunden werden.

Je nach Größe einer Leiterplatte und der Anzahl der zu bestückenden Bauteile kann dieser Bestückungsvorgang sehr komplex werden. Zur Prozess- und Qualitätssicherung werden in der THT-Bestückung von Leiterplatten daher häufig so genannte Royonic-Tische eingesetzt. Dieser Tisch zeigt der Mitarbeiterin per Lichtzeiger die Stelle auf der Leiterplatte an, auf die das jeweilige Bauteil bestückt werden muss. In der Regel liegen 8 bis 15 gleichartige Leiterplatten in einem Transportrahmen. Nach jedem Einsetzen eines Bauteils drückt der Mitarbeiter einen Bestätigungsknopf am Tisch - so auch in der THT-Bestückung bei Turck in Halver.

Kosten- und Prozessoptimierung der Bestückung

Im Rahmen des gelebten KVP-Prozesses werden Produktionsprozesse immer wieder einer Überprüfung unterzogen. So kam die Arbeitsvorbereitung im Fall der THT-Bestückung mit Royonic-Tischen zu dem Ergebnis, dass diese Art der Bestückung eine Kosten- und Prozessoptimierung benötigt, in Summe verbringen die Mitarbeiter allein 240 Stunden im Jahr damit, den Bestätigungsknopf zu drücken. Auch dass die Leiterplatten-Rahmen manuell auf das Transportband zur Lötwelle abgelegt werden mussten, war nicht effizient. In der Summe gab es also viel Potenzial um die Effizienz zu steigern. Für Alexander Kohlhaas, Experte für Fertigungstechnik, stand fest, dass die Royonic-Tische mit bis zu 15 Bauteilen nicht optimal sind. So fiel die Wahl auf eine Pick-to-Light-Lösung mit Systemkomponenten aus dem eigenen Haus. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...