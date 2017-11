Im ersten Halbjahr 2017 sind die Strompreise in der Europäischen Union leicht um 0,5 Prozent zurückgegangen. Deutsche Haushalte zahlen im Vergleich mit anderen Mitgliedstaaten am meisten für den Strom.In der Europäischen Union gingen die Strompreise für Haushalte im ersten Halbjahr 2017 insgesamt um 0,5 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Mittel lagen die Preise bei 20,40 Euro pro 100 Kilowattstunden, wobei die Preisunterschiede unter den Mitgliedstaaten groß sind, wie die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen von Eurostat belegen. Demnacht zahlten Bulgaren in der ersten Jahreshälfte ...

