FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ZPG PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2169 (2015) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS THOMAS COOK TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 100 (80) PENCE - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1050 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 530 (425) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES RPC GROUP PRICE TARGET TO 1210 (1180) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3951 (3908) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 593 (649) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 785 (768) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3716 (3517) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1368 (1334) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 219 (211) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2464 (2403) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 246 (243) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS WPP PRICE TARGET TO 1160 (1440) PENCE - 'UNDERPERFORM' - FTSE INDICATED -0.28% TO 7373 (CLOSE: 7393.56) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 920 (1330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 760 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REMOVES BABCOCK INTERNATIONAL FROM 'CONVICTION BUY LIST' - 'BUY' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 510 (540) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES SHELL A PRICE TARGET TO 2650 (2600) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2650) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES STAGECOACH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 195 (160) PENCE - JEFFERIES RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 680 (630) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC INT. TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 616 (550) P - JEFFERIES RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 680 (666) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HSS HIRE TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 35 (44) PENCE - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 967 (841) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1212 (1203) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1075 (1025) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES TYMAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 384 (380) PENCE - MACQUARIE STARTS HSBC WITH 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.