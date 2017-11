München (ots) -



Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) lebt zurückgezogen in Los Angeles. Da er keinen Job findet, hält er sich mit kleinen Diebstählen über Wasser. Eines Nachts beobachtet er, wie ein Kameramann kurz nach einem Verkehrsunfall die dramatische Rettung der Fahrerin filmt. Lou ist sofort fasziniert von dem Geschehen und beschließt, selber in die Branche einzusteigen. Er besorgt sich eine Kamera, hört den Polizeifunk ab und versucht, möglichst authentische Bilder von Tatorten und Unfallopfern einzufangen. Als er zufällig den Überfall auf einen Supermarkt filmt, wird die skrupellose Nachrichtenchefin Nina auf Lou aufmerksam. Sie animiert ihn dazu, noch drastischere Aufnahmen für ihren Sender zu liefern. Als Lou eines Nachts noch vor der Polizei am Schauplatz eines dreifachen Mordes eintrifft und sogar die flüchtigen Täter filmen kann, sieht er seine ganz große Chance gekommen...



Dan Gilroy machte sich in Hollywood als Drehbuchautor einen Namen, bevor er mit "Nightcrawler" sein beeindruckendes Regie-Debut ablieferte. So schrieb er u.a. die Vorlagen zu Kino-Erfolgen wie "Real Steel", "Das Bourne Vermächtnis" oder zuletzt "Kong: Skull Island".



Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal hatte seinen Durchbruch 2001 mit dem Kult-Fantasy-Thriller "Donnie Darko" und erregte großes Aufsehen als homosexueller Cowboy Jack Twist in Ang Lees Drama "Brokeback Mountain" (2005). Seitdem zählt er zu den talentiertesten Schauspielern seiner Generation. Sein außergewöhnliches Talent konnte er in Filmen wie "Zodiac - Die Spur des Killers", "End Of Watch", "Prisoners", "Southpaw" oder "Nocturnal Animals" immer wieder unter Beweis stellen.



Als skrupellose Nachrichtenproduzentin in "Nightcrawler" überzeugt Rene Russo ("Kopfgeld", "Outbreak - Lautlose Killer"). Die Rolle des Kameramanns Joe Loder wird von Bill Paxton ("Aliens", "Apollo 13") verkörpert. Der beliebte Darsteller verstarb am 25. Februar 2017 im Alter von nur 61 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.



"Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis" USA 2014 Mit Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton u.a.; Buch & Regie: Dan Gilroy Sendetermin: Freitag, 01. Dezember, um 22:25 Uhr bei RTL II



