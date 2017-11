Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO ist Leader bei Enterprise-DatenvirtualisierungMit der Übernahme des Datenvirtualisierungsgeschäfts von Cisco vertieftTIBCO seine Datenmanagement- und IntegrationsexpertiseMünchen, 30. November 2017 - [1]TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,wird im "The Forrester Wave: Enterprise Data Virtualization, Q4 2017"Report von Forrester Research [2] zum Leader gekürt. Als "große Chance"werten die Analysten die kürzlich erfolgte Akquisition [3] des DataVirtualization (DV) Business von Cisco. Die strategische Übernahme sei"ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer End-to-End-Daten- undAnalyseplattform für neuartige Use Cases, bei denen Datensilos in Echtzeitund mithilfe von Self-Service- und Automatisierungsfunktionen orchestriertwerden sollen.""Der schnelle Zugriff auf verwertbare Informationen wird immer wichtiger.TIBCO reagiert darauf, indem es die nahtlose Integration erfolgskritischerDaten, für die seine Connected Intelligence Suite bekannt ist, fortlaufendweiterentwickelt" erläutert TIBCO-CMO Thomas Been. "Unser starkesAbschneiden im aktuellen Forrester Report belegt, dass wir mit unseren End-to-End-Systemen, die nun auch eine robuste Lösung für dieDatenvirtualisierung umfassen, den Bedarf der Unternehmen punktgenauerfüllen."Besondere Wertschätzung genießt TIBCO für seine "Benutzerfreundlichkeit,Performance und Skalierbarkeit, die dynamische Integration und dieUnterstützung umfangreicher DV-Deployments". Auch in der Kategorie"Strategie" schneidet TIBCO hervorragend ab. Laut Forrester Researchschafft TIBCO mit der Integration des DV-Geschäfts die entscheidendenVoraussetzungen für eine "vollintegrierte Daten- und Analyseplattform, diedurch Self-Service- und Automatisierungsfunktionen sowie modernsteTechnologie für Visualisierung ergänzt wird. Unterm Strich entsteht damiteine globale DV-Lösung, die den einfachen Zugriff auf vernetzte Datenermöglicht."Um die Bewertungskriterien für den Forrester-Bericht zur Enterprise-Datenvirtualisierung zu definieren, wurden Marktrecherchen,Nutzeranforderungen sowie Anbieter- und Expertenbefragungen herangezogen.Ausgehend hiervon identifizierten die Analysten 13 Top-Anbieter undbeurteilten sie nach ihrem derzeitigen Angebot, ihrer Strategie undMarktpräsenz.Um die komplette Evaluierung des TIBCO-Portfolios nachzulesen, können Sie"The Forrester Wave: Enterprise Data Virtualization, Q4 2017" hier [2]herunterladen.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

November 30, 2017 05:10 ET (10:10 GMT)