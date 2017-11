Schwarzach am Main - Höhere Düngerpreise haben K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) im dritten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen gebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Unterm Strich habe der DAX-Absteiger zwischen Juli und September 1,5 Mio. Euro verdient. Im Vorjahr habe noch ein Verlust von 27,4 Mio. Euro zu Buche gestanden. Auch das EBIT 1 sei mit 12,3 Mio. Euro wieder in positivem Terrain gelandet - eine echte Überraschung. Denn Analysten hätten erneut mit roten Zahlen gerechnet. Die Aktie habe dennoch ins Minus gedreht. Am Markt seien vor allem die geringen Produktionsvolumina im neuen Werk in Kanada bemängelt worden. Laut UBS-Analyst Patrick Rafaisz sei der Gewinn zudem in erster Linie Währungsabsicherungen zu verdanken. Kurzum: Der Turnaround lasse weiter auf sich warten. Anleger seien daher gut beraten, weiter auf Seitwärtsinvestments zu setzen, etwa eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000DK0NU31/ WKN DK0NU3) der Deka. (Ausgabe 47/2017) (30.11.2017/alc/n/a)

