Von Christian Grimm und Zeke Turner

BERLIN (Dow Jones)--Im Handelsstreit um Dumpingstahl deutet sich auf dem Welt-Stahlforum in Berlin eine Annäherung zwischen den USA, China und den Europäern an. "Wir haben uns sehr dafür angestrengt, eine Erklärung zu erreichen, die für alle Mitglieder akzeptabel ist", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) in ihrer Eröffnungsrede.

Es gebe ein Übereinkommen mit allen Staaten, das bereits in den Vorgesprächen zustande gekommen war. Nur China, so die SPD-Politikerin, habe noch Bedenken hinsichtlich der WTO-Regeln für erlaubte Subventionen. Der Streitpunkt solle im kommenden Jahr unter der Ägide Argentiniens in der G20-Staatengruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer weiter diskutiert werden.

Zypries appellierte an die Vertreter Pekings, bis zum Schluss der Beratungen am Donnerstagmittag doch noch einzulenken und einer gemeinsamen Erklärung vollständig zuzustimmen. Aber selbst wenn das nicht erreicht werden könne, "ist es besser als nicht", meinte die Wirtschaftsministerin.

Sie hatte die Mitgliedsländer des Welt-Stahlforums in ihr Ministerium geladen, um Lösungen gegen die enorme Überproduktion zu finden. Der Gruppe gehören 33 Staaten an, darunter die wichtigsten Stahlerzeuger. Europäer und Amerikaner machen China dafür verantwortlich, den Weltmarkt unfair mit gedumpten Billigstahl zu überschwemmen.

Gegen 13.00 Uhr wird sich bei der Abschlusskonferenz zeigen, ob das Reich der Mitte noch umgeschwenkt ist. Knackpunkt der Gespräche waren einerseits unterschiedliche Vorstellungen von Berichtspflichten, wie der eigene Stahlausstoß und Überkapazitäten genau bemessen werden. Andererseits hakte es auch an der Frage, ob auch jene Subventionen für Stahlhütten eingerechnet werden sollen, die die Welthandelsorganisation (WTO) gestattet. Während die Europäer und Washington dafür plädierten, stellte sich Peking quer.

