FMW-Redaktion

Vor zwei Wochen war die Stimmung bullisch, dann folgte der Einbruch beim Dax auf 12840 Punkte. Aber die Stimmung der in der wöchentlichen Umfrage der Deutschen Börse befragten Dax-Investoren ist und bleibt sehr optimistisch. Das gilt bei der neuesten Umfrage vor allem für die institutionellen Investoren, die offensichtlich von einer Jahresendrally ausgehen und daher, gemäß dem Börse Frankfurt Sentiment-Index, so euphorisch sind wie noch nie in 2017! So sind derzeit 59% der Profinvestoren im Camp der Bullen, ein Anstieg von +5% zur Vorwoche. Bärisch sind bei den Profis mit lediglich 23% weniger als ein Viertel (-2% zur Vorwoche), neutral hingegen 18% (-3% zur Vorwoche).

Die Privatanleger sind dagegen etwas vorsichtiger geworden, bleiben aber mit 58% bei den Bullen (-3% zur Vorwoche) ebenfalls enthusiastisch! So ist bei den Privaten mit 20% sogar nur jeder Fünfte bärisch (-1% zur Vorwoche), neutral dagegen sind 22% (+4% zur Vorwoche).

Fagt sich nur: wer soll eigentlich kaufen, wenn alle schon drin sind? Fragt sich auch, woher der Treibstoff für eine Rally kommen ...

