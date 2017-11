FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Presseberichten, wonach die EU-Kommission die geplante Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki wohl untersagen werde. Bei einem Veto für die Lufthansa werde IAG seine Chance wittern, so die Expertin./ag/zb

Datum der Analyse: 30.11.2017

ISIN DE0008232125

AXC0153 2017-11-30/12:05