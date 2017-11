Hagen (ots) -



Snoopy und Thalia - das passt. In zahllosen Geschichten und Comic-Strips sieht man den weltberühmten Beagle lesend, schmökernd und sogar selber schreibend. Damit ist der heimliche Star des Kult-Comics 'Peanuts' wie geschaffen, um Bücher-Fans zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen. Ab dem 3. Dezember 2017 erhält Snoopy Einzug in der ersten exklusiven Thalia Geschenkewelt. Etwa mit Kuscheltieren und Stempeln für die Kleinsten, individuell kreierten Kaffeebechern, Frühstücksbrettchen und stylischen Jutebeuteln liefert Thalia reichlich Inspirationen - und die perfekte Ergänzung zum Buch-Geschenk unterm Weihnachtsbaum.



Schon im November konnten sich Thalia Kunden neben dem Buch-Sortiment von einer kreativ zusammengestellten Themenwelt rund um den gemütlichen Trend "Hygge" inspirieren lassen. Pünktlich zum Weihnachtsfest legt das Unternehmen noch einmal nach: Mit Snoopy als bücherliebenden Protagonisten. Das Besondere dabei: In ihrer Wertigkeit und Eigenständigkeit gibt es die Snoopy-Produkte so nur bei Thalia. Erstmals entwickelt der Buchhändler eine eigene Geschenkartikel-Kollektion und weitere werden folgen - zur Freude aller, die gern lesen. Viele Motive und Produkte der neuen Eigenmarke umkreisen die Welt der Bücher und sind somit die perfekte Ergänzung zum Buch-Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.



Ab 2018 bekommt Snoopy einen festen Patz bei Thalia: Der reichhaltige Snoopy-Fundus aus 50 Jahren liefert schließlich jede Menge schlauer und wortgewandter Ideen für individuelle Präsente.



