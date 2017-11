Schrozberg (ots) -



- Corporate Fashion-Anbieter veröffentlicht Nachhaltigkeitsstrategie 2017-2022 - Anteil nachhaltiger Baumwolle soll auf bis zu 50 Prozent steigen - 25 wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele für die nächsten Jahre



Das Textilunternehmen HAKRO hat "Wirkstoff". So lautet der Titel der jetzt vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie des mittelständischen Corporate Fashion-Anbieters aus Schrozberg in Baden-Württemberg. Die Strategie umfasst 25 prioritäre Ziele für die kommenden Jahre, mit denen sich das Unternehmen bis 2022 noch nachhaltiger ausrichten will. Die Ziele beziehen sich auf alle fünf Handlungsfelder, die HAKRO im Nachhaltigkeitsmanagement beachtet - von der Unternehmensführung über die Produkte, die Mitarbeiter und den betrieblichen Umweltschutz bis zum karitativen und regionalen Engagement. Veröffentlicht ist die Strategie im jetzt erschienenen zweiten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens.



Carmen Kroll, die geschäftsführende Gesellschafterin von HAKRO, erklärt dazu: "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie »Wirkstoff« ist für uns ein ambitioniertes Programm für die nächsten Jahre. Wir greifen in ihr auch die großen Ziele des deutschen Textilbündnisses auf, um die Textilproduktion schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Und wir leisten unseren Beitrag, um die »Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung«, umzusetzen, die die Vereinten Nationen vor zwei Jahren beschlossen haben. So wollen wir HAKRO in den nächsten Jahren zu einem der nachhaltigsten Anbieter von Corporate Fashion machen."



HAKRO ERHÖHT ANTEIL AN NACHHALTIG PRODUZIERTER BAUMWOLLE



Bis zum Jahr 2022 will HAKRO den Anteil ökologisch und sozial nachhaltig produzierter Baumwolle massiv erhöhen: Er soll dann bis zu 50 Prozent betragen. Seit diesem Jahr lässt das Textilunternehmen bereits erste Baumwolle verarbeiten, die nach dem "Global Organic Textile Standard" (GOTS) und von "Cotton made in Africa" (CmiA) zertifiziert ist. Zudem will das Unternehmen, das vor allem hochwertige Oberbekleidung für Damen und Herren anbietet, mögliche Alternativen zu synthetischen, auf Erdöl basierenden Textilfasern untersuchen sowie den Ressourcenbedarf für Etiketten, Hangtags und Umverpackungen deutlich reduzieren.



HAKRO UNTERSTÜTZT ELEKTROMOBILITÄT



Ein weiteres Ziel: Den Fuhrpark, der rund ein Dutzend Pkw und Kleintransporter umfasst, will HAKRO in den nächsten Jahren schrittweise umstellen auf Hybrid- und rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge - entsprechende Modelle und Ladestationen vorausgesetzt. Die ersten beiden Elektroautos sind seit August im Einsatz. "Wir wünschen uns, dass die E-Mobilität in Deutschland jetzt Fahrt aufnimmt", sagt Geschäftsführer Thomas Müller. "Denn die Unternehmen können mit ihren Dienstflotten hier etwas in Gang setzen." Um unabhängiger von der Infrastruktur zu sein, plant das Unternehmen an seinem Logistikzentrum mehrere Schnellladestationen zu installieren, gespeist mit Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Verwaltung und des Logistikzentrums. Damit könnte in wenigen Jahren auch der Fuhrpark emissionsfrei sein; die Warenauslieferung an die Fachhändler erfolgt bereits seit 2015 klimaneutral durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten. Bis zum Jahr 2020 sollen beide Standorte des Unternehmens in Schrozberg rundum "klimaneutral" sein.



ERWEITERUNGSBAU NACH HOHEN ENERGETISCHEN STANDARDS



Im Januar 2018 wird HAKRO im Gewerbegebiet der Stadt Schrozberg den Erweiterungsbau seines Logistikzentrums einweihen, der sehr hohe energetische Standards erfüllt. Zudem wird eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Hallendach installiert werden, die Strom für den Eigenverbrauch liefern wird und über groß dimensionierte Speicher und ein gekoppeltes Blockheizkraftwerk (BHKW) auch für die Ausfallsicherheit des gesamten Logistikzentrums sorgen wird. Und für 2018/2019 steht die naturnahe Gestaltung der Außenflächen am Logistikzentrum auf dem Programm - auch dies ist eines der Ziele in der Nachhaltigkeitsstrategie »Wirkstoff«.



NACHHALTIGKEITSBERICHT INFORMIERT ÜBER LEISTUNGEN UND WERTE DES UNTERNEHMENS



In seinem neuen Nachhaltigkeitsbericht informiert HAKRO seine Fachhändler und die Öffentlichkeit auf 90 Seiten über alle Nachhaltigkeitsziele sowie die Leistungen in 2016/2017. So hat das Familienunternehmen in diesem Jahr für alle seine Handlungsfelder ethisch ausgerichtete Leitlinien schriftlich formuliert und sie jüngst in einem "Wertekompass" zusammengefasst. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehörten auch der Start des Freiwilligendienstes "HAKRO TeamShare", der neue Markenauftritt mit dem Claim "HAKRO Hält. Seit 1969" sowie eine erstmals verfasste Menschenrechte-Richtlinie.



ÜBER HAKRO



Im Mai 1969 gründete der Unternehmer Harry Kroll eine Textil-Einzelhandelsfirma, aus der 1987 die heutige HAKRO GmbH in Schrozberg, Baden-Württemberg hervorging. Seit 2003 wird das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt. HAKRO ist spezialisiert auf hochwertig gefertigte, langlebige Bekleidung für Corporate Fashion, Beruf, Freizeit und Sport; der Vertrieb erfolgt über autorisierte Fachhändler in Europa. HAKRO bezieht seine Textilien von Produktionspartnern im Ausland. Die gesamte Kollektion ist nach dem "Standard 100 by OEKO-TEX" zertifiziert, das Qualitätsmanagement des Unternehmens nach ISO 9001:2015. HAKRO ist nachhaltig ausgerichtet, seit 2009 Mitglied im UN Global Compact und seit 2015 im Bündnis für nachhaltige Textilien.



