Seit mehr als 40 Jahren steht die Marke GORE-TEX® für Innovation und funktionale Outdoor-Kleidung, die höchste Performance, Qualität und Komfort bietet. Nun geht W. L. Gore & Associates (Gore) einen Schritt weiter.



Ab Herbst 2018 wird die bestehende Marke GORE-TEX® um die neue Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM ergänzt. Unter dieser Marke werden künftig alle Produkttechnologien geführt, die jenseits von "wasserdicht und atmungsaktiv" positioniert sind. Dabei handelt es sich um neue Technologien und um eine neue Art von Bekleidung, Schuhen und Accessoires. Die Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM richtet sich an Kunden, die einen aktiven Lifestyle pflegen und den Fokus auf funktionelle Kleidung legen.



Gore hat ein fundiertes wissenschaftliches Know-How, wie sich der menschliche Körper bei unterschiedlichsten Aktivitäten - sei es Rennrad fahren, Bergsteigen oder Segeln - bei Hitze, Regen oder Schneefall verhält. Daraus sind nun neue Produktlösungen entstanden, die nicht wasserdicht sein müssen, aber trotzdem ein "mehr" an Funktion bieten. Diese GORE-TEX® INFINIUMTM Produkte sind am "weißen Diamantlogo" erkennbar. Zugleich wird Gore weiterhin wasserdichte und atmungsaktive Produktinnovationen auf den Markt bringen, die nach wie vor am "schwarzen Diamantlogo" erkennbar sind.



In einem ersten Schritt werden ab Herbst 2018 diverse Markenpartner GORE-TEX® INFINIUM Produkte in vier verschiedenen Kategorien im ausgewählten Einzelhandel anbieten:



- GORE-TEX® INFINIUM THERMIUM Schuhe - GORE-TEX® INFINIUM Soft-Lined Shells - GORE-TEX® INFINIUM Insulated Garments - GORE-TEX® INFINIUMStretch Handschuhe



"GORE-TEX® INFINIUM wird unsere bekannte Produktmarke GORE-TEX® ergänzen und den Kunden eine Vielzahl neuer, spannender Produktoptionen bieten", sagt Christian Langer, Global Sales und Marketing Leader der Gore Fabrics Divison. "Wie etwa Lieblingsschuhe, die die Füße im Winter warm halten und stylisch sind, weil sie über eine einzigartig dünne Isolierung verfügen, und so den von Winterschuhen sonst gewohnt unförmigen Look Geschichte werden lassen. Oder Handschuhe, die für warme Finger sorgen und gleichzeitig die perfekte Griffigkeit bieten, um ein Smartphone zu benutzen."



Die Entwicklungsarbeit bei Gore in Sachen Funktionsbekleidung zielt darauf ab, den Tragekomfort bei verschiedensten Klima- und Wetterbedingungen zu verbessern. Mit der Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM entstehen neue Jacken, Schuhe und Accessoires, die den Konsumententrend adressieren, sich vermehrt draußen aufzuhalten, wo aber "Wasserdichtigkeit" bei der Wahl der Funktionskleidung nicht unbedingt an oberster Stelle steht. Während viele Konsumenten den verschiedenen Arten des Outdoorsports wie etwa Wandern oder Skifahren nachgehen, steigt zunehmend die Nachfrage nach funktionaler Kleidung für den Alltag in einem städtischen Umfeld. GORE-TEX® INFINIUM Produkte ermöglichen so Gore und seinen Marken-Partnern, noch spezieller auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppen einzugehen.



"Die Einführung der neuen Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM markiert für Gore einen absoluten Meilenstein. Gemeinsam mit der bereits etablierten Marke GORE-TEX® bietet sie Kunden eine noch breitere Produktvielfalt - sei es für den Bergsteiger, der eine Himalaya-Expedition plant oder für Berufstätige, die täglich mit ihrem Rad zur Arbeit fahren. Mit dieser Markenerweiterung zielen wir auf künftiges Wachstum ab, das wir gemeinsam mit unseren Partnern realisieren möchten. Damit sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt", sagt Langer.



Über Gore



W. L. Gore & Associates ist ein globales Unternehmen aus dem Bereich der Materialwissenschaften, das sich zum Ziel setzt, Industrien und Leben zu verbessern. Seit 1958 löst Gore komplexe technischen Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen - vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Inneren des menschlichen Körpers. Mit rund 9.500 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Kultur generiert Gore einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. www.gore.com



Division Fabrics



Gores Division Fabrics hat vor 40 Jahren die Industrie für Outdoorbekleidung mit dem wasserfesten und atmungsaktiven GORE-TEX® revolutioniert und bleibt weiterhin ein führender Innovator für Funktionskleidung. Produkte mit Gore Funktionsmaterial bieten Komfort und Schutz und ermöglichen ihren Trägern, ihre Ziele weiter zu stecken und mehr zu erleben: unter schwierigsten Bedingungen wie auch im Alltag. Beim Wandern im strömenden Regen, bei militärischen Einsätzen oder bei der Brandbekämpfung - Gore versteht die Anforderungen von Verbraucher und Branche und garantiert so die Entwicklung von Produkten mit sinnvollen Eigenschaften. www.goretex.com



