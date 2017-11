Berlin (ots) - Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 7. Dezember 2017 in Berlin. Die Sitzung des Selbstverwaltungsgremiums beginnt um 11.00 Uhr und findet statt im



Hotel Palace Berlin Budapester Str. 45 10787 Berlin.



Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich. Pressevertreter sind herzlich willkommen.



Alexander Gunkel, Vorsitzender des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund, informiert über die Finanzlage der Rentenversicherung. Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, befasst sich mit aktuellen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Alterssicherung in Deutschland.



Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt die Vergabe des Forschungspreises des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) an Dr. Moritz Heß.



Die Bundesvertreterversammlung ist das Parlament der Deutschen Rentenversicherung. Sie setzt sich zusammen aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Die Selbstverwalter sind ehrenamtlich tätig.



