Schwarzach am Main - Die Aktien von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) standen dank einer positiven Analystenstimme zuletzt in der Gunst der Anleger wieder ganz weit oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die Privatbank Berenberg habe den DAX-Wert von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 106 Euro angehoben. Der Chemiekonzern dürfte den Marktanteil im Geschäft mit Batteriechemie ausbauen und auf kurze Sicht die Gewinnerwartungen übertreffen, so der zuständige Analyst. Das Jahreshoch bei 97,90 Euro rücke damit wieder ins Blickfeld. Aktuell würden nur noch rund 4 Prozent fehlen.

