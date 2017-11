Baden-Baden (ots) - Wer wollte sich schon immer einmal anziehen wie ein Star? Dieser Traum kann zu Weihnachten ganz schnell wahr werden, denn zahlreiche Prominente versteigern für den guten Zweck persönliche, getragene Kleidungsstücke unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not. Daniela Katzenberger trennt sich beispielsweise von ihrem "kleinen Schwarzen", in dem sie "Promi Shopping Queen" wurde. Eine glamouröse Abendrobe hat auch Sylvie Meis abzugeben: ihr rotes Versace Vintage-Kleid, das sie beim "Place to B-Award" trug.



Männer können sich den Look von Weltstar Robbie Williams sichern: Er spendet einen Hoodie aus seiner Marc O'Polo-Kollektion, den er zudem persönlich signiert hat. Kuschlig wird's auch in Elyas M'Bareks Pullover aus der Sky-Werbung, während Andreas Gabaliers berühmte Lederhose zum Feiern auf dem Volksfest einlädt. Wer sich eines dieser prominenten Weihnachtsgeschenke sichert, tut gleichzeitig Gutes, denn United Charity leitet alle Auktionserlöse ohne Abzug an ausgewählte Kinderhilfsorganisationen weiter.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



