Sechs Schweizer Stadtwerke gehen für die Nutzung der

Blockchain-Technologie eine schweizweite Kooperation ein. Der Zweck

der Zusammenarbeit ist es, bereits im kommenden Jahr konkrete

Anwendungen im Energiesektor zu identifizieren und in

Pilotanwendungen umzusetzen. Diese Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen

eines globalen Netzwerks und der Stiftung Energy Web Foundation.



Die Blockchain-Technologie eröffnet für die sechs engagierten

Schweizer Stadtwerke (Services Industriels de Lausanne, SIG Services

Industriels de Genève, IWB Industrielle Werke Basel, Energie Wasser

Bern, IBAarau AG und die St.Galler Stadtwerke) neue Geschäftsfelder,

indem sie Transaktionskosten im Energiebereich erheblich senkt und

gleichzeitig die aktive Teilnahme einer grösseren Anzahl von

Marktteilnehmern ermöglicht. Grundlage bildet die

Blockchain-Basisinfrastruktur der Energy Web Foundation, die derzeit

aufgesetzt wird. Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung

Stadtwerke-spezifischer Anwendungen auf der Basis von in der

Blockchain hinterlegten Smart Contracts. So kann z.B. die zeitgleiche

Produktion und Nutzung der Energie aus einer Energiequelle einfach

abgebildet werden. «Natürlich ist die Blockchain derzeit ein

Hype-Thema, aber sie wird auch die nächste Generation des Internets

sein», erklärt Ronny Kaufmann, CEO der Swisspower AG. «Es gibt rund

200 konkrete Fälle, die in der Energiewirtschaft zur Anwendung kommen

können. Die Blockchain wird darum auch die Art und Weise, wie

zukünftig Energie erzeugt und vertrieben wird, erheblich

beeinflussen. Die Swisspower-Stadtwerke suchen bereits heute nach

innovativen Lösungen, wie diese Technologie für die Energiezukunft

genutzt werden kann.»



Blockchain



Die Blockchain-Technologie kann tiefgreifende Veränderungen in der

Energiebranche herbeiführen. Blockchains haben das Potenzial,

energiewirtschaftliche Prozesse in nahezu allen Wertschöpfungsstufen

zu optimieren und gleichzeitig die steigende Komplexität im

zukünftigen dezentralen Energiesystem zu bewältigen. Kern der

Blockchain-Technologie ist ein verteiltes System von Computern, in

denen alle Transaktionen gesammelt und in Blöcken gebündelt werden.

Das Ergebnis ist eine stetig wachsende Kette (Chain) aus Datenblöcken

(Blocks). Die Prüfung und das Festhalten der unveränderbaren

Transaktionen erfolgt dabei durch das verteilte Computernetzwerk.



Energy Web Foundation



Die Energy Web Foundation (EWF) ist eine globale

Nonprofit-Organisation mit Sitz in Zug, die sich auf die rasche

Anwendung der Blockchain-Technologie im Energiesektor konzentriert.

Um das Potential der Blockchain freizusetzen, wird die EWF mit ihren

Partnern aus dem Energiesektor die Anwendungsfälle identifizieren,

dokumentieren und bewerten. Dazu etabliert sie die "Energy Web

Plattform" und stellt die benötigten Funktionalitäten ab 2018 zur

Verfügung. www.energyweb.org



