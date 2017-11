In den letzten Tagen stieg der Baumwollpreis steil an, nachdem er sich bereits zuvor von einer seit Ende Juni ansteigenden Gerade nach oben abgesetzt hatte. Nun befinden sich die Notierungen knapp unter dem im September erreichten Hoch bei 75,75 US-Cents. Können sie diese bereits zweimal in diesem Jahr als Widerstand erreichten Bereich im dritten Versuch überwinden, könnte sich der Anstieg bis in den Bereich um 79 US-Cents fortsetzen. Von Ende November bis Mitte Januar könnte sich bei Baumwolle gemäß der Saisonalität zudem eine Phase steigender Notierungen ergeben. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN DGY5UL auf einen steigenden Baumwollpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum ...

