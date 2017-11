Liebe Leser,

die VW-Aktie erfreute zuletzt die Anlegerherzen. Der Wert stieg in den vergangenen zwei Monaten um fast 35 %. Grund dafür sind Turnaroundfantasien, nachdem die Aktie zwei Jahre lang aus ihrer Konsolidierungsphase, im Anschluss an den Absturz infolge des Dieselskandals, nicht herauskommen wollte. Doch vor allem in den letzten vier Wochen sendet die Aktie möglicherweise längerfristige Kaufsignale aus. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, konnten in diesem ... (David Iusow-Klassen)

