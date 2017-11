BREMEN (dpa-AFX) - Das autonome Fahren ist nach Ansicht von Daimler - Entwicklungsvorstand Ola Källenius eine der zentralen technologischen Herausforderungen für die Automobilbranche. Dies sei eine sehr komplexe Aufgabe. Daimler sei in dem Bereich bereits in der Serienentwicklung. Eine zentrale Frage sei, was die Menschen in Zukunft in einem selbstfahrenden Auto tun würden, sagte das Daimler-Vorstandsmitglied laut "Weser-Kurier" am Donnerstag zum Auftakt der Fachkonferenz "AutoDigital" in Bremen.

Bei Assistenzsystemen gebe es eine schnelle Entwicklung. Autos könnten damit deutlich schneller und besser auf ihre Umwelt reagieren und so die Sicherheit erhöhen, betonte Källenius. Die Wahrscheinlichkeit, Unfälle zu vermeiden, werde steigen, da fast alle Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen seien./hr/DP/jha

ISIN DE0007100000

AXC0163 2017-11-30/12:19