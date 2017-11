30.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Do&Co (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die DO & CO Aktiengesellschaft teilt mit, dass die Erbringung von Leistungen für das Zugcatering der ÖBB-Personenverkehr AG am 31. März 2018 endet. Die für die Erbringung dieser Leistungen beschäftigten Mitarbeiter werden gemäß den Regelungen des österreichischen Arbeitsrechts auf den neuen Cateringbetreiber übertragen. Company im Artikel DO&CO Mitglied in der BSN Peer-Group ATX Show latest Report (25.11.2017) In ATX Prime...

Den vollständigen Artikel lesen ...