EU-Justizkommissarin Vera Jourova will Konsequenzen aus dem Dieselskandal ziehen. Per Gesetz will sie die Rechte der Verbraucher europaweit stärken. Ihr Vorhaben ähnelt den Plänen von Bundesjustizminister Heiko Maas.

Die Europäische Kommission macht jetzt Nägel mit Köpfen. Nachdem sich erst kürzlich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager angesichts des Dieselskandals dafür stark gemacht hat, die Rechte der Verbraucher in der EU zu stärken, geht nun die Verbraucherschutz-Kommissarin Vera Jourova den nächsten Schritt.

Im Rahmen eines "New Deals" für Verbraucher plant sie, die Verbraucherrechte deutlich zu verbessern, nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes. Das Ziel ist, Verbrauchern ein Klageinstrument an die Hand zu geben, damit diese sich einfacher gegen Massenschäden wehren und mögliche Schadensersatzansprüche durchsetzen können. Jourova nennt das: die "Schwächen des derzeitigen Systems" beseitigen.

Aus ihrer Sicht fehlen "abschreckende Sanktionen". "Wir haben die bestmöglichen Verbraucherschutzgesetze der Welt, aber die Durchsetzung braucht schärfere Zähne, so dass die Unternehmen zweimal darüber nachdenken, bevor sie sich entscheiden zu betrügen." Deshalb werde sie im nächsten Jahr eine Reihe von Änderungen vorschlagen, um die Rechte der Verbraucher zu stärken. "Wir denken auch darüber nach, wie wir es Gruppen von Verbrauchern ermöglichen können, ihre Interessen gemeinsam zu verteidigen."

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, unterstützt die EU-Pläne. "Der VZBV begrüßt, dass auch Brüssel die Durchsetzung von Verbraucherrechten erleichtern will. Dabei muss die Entschädigung der Verbraucher nach Massenschadensfällen im Mittelpunkt stehen", sagte Müller dem Handelsblatt.

Das sei auch die Idee der sogenannten Musterfeststellungsklage, die in Deutschland endlich eingeführt werden müsse. Ein "vernünftiger" Gesetzesvorschlag aus dem Bundesjustizministerium liege bereits auf dem Tisch. Nun sollt die Umsetzung in einem hierfür einzurichtenden Bundestagsausschuss "ohne weitere Verzögerungen losgehen".

Müller forderte die geschäftsführende Bundesregierung zugleich auf, sich auch in Brüssel für europaweite Mindeststandards beim Verbraucherschutz einzusetzen. Mit dem von Jourova am Mittwochabend ...

