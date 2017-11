Berlin (ots) - 30. November 2017 - Julia Berger wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 Leiterin Digital beim Business-Lifestyle Magazin 'Business Punk'. Sie tritt damit die Nachfolge von Tolgay Azman an, der zu diesem Zeitpunkt in die Chefredaktion von stern.de wechselt. Julia Berger ist seit August 2016 in der Digital-Redaktion der G+J Wirtschaftsmedien in Berlin tätig.



Christian Cohrs, der zusammen mit Tolgay Azman seit September 2016 die Redaktionsdoppelspitze von 'Business Punk' innehatte, wird das Magazin ab Anfang 2018 als alleiniger Redaktionsleiter führen.



