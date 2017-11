Das Internet-Unternehmen Unister ist nach seiner Insolvenz endgültig Geschichte. Die letzte übrig gebliebene Geschäftssparte ist nun an Axel Springer verkauft worden. Doch das Insolvenzverfahren kann noch dauern.

Der letzte Geschäftsbetrieb des zahlungsunfähigen Internet-Unternehmens Unister ist nach Angaben des Insolvenzverwalters Lucas Flöther verkauft. Der Online-Vermarkter Ad Up Technology gehe mit Wirkung zum 1. Dezember an die Axel Springer Teaser Ad GmbH, teilte Flöthers Kanzlei am Donnerstag mit. Die ...

