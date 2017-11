Eine Panne mit großen Folgen: Wegen einer Systemfehlers konnte sich deutlich zu viele Piloten von American Airlines über die Feiertage frei nehmen. Nun fehlen der Fluggesellschaft tausende Mitarbeiter.

Wegen eines Systemfehlers in ihrem Computersystem hat die Fluggesellschaft American Airlines (AA) viel zu vielen Mitarbeitern des Flugpersonals versehentlich Urlaub in der Weihnachtszeit bewilligt. Aus diesem Grund seien tausende Flüge von der Annullierung bedroht, teilte die Pilotengewerkschaft des Unternehmens am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Nach Angaben der texanischen Tageszeitung "Dallas Morning News" geht es um rund 15.000 Flüge zwischen dem 17. und 31. Dezember. ...

