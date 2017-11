Bern - Der Nationalrat will im Bundesbudget 2018 eine ausserordentliche Finanzspritze von 442 Mio CHF für die AHV aufnehmen. Durchgesetzt hat sich eine "unheilige Allianz" aus SVP und SP. Der Vorschlag dürfte im Ständerat noch zu reden geben.

Bei den 442 Mio CHF handelt es sich exakt um jenen Betrag, der frei geworden ist, weil das Volk am 24. September die Altersreform an der Urne versenkt hat. Seither streiten sich die Politiker darum, für was das Geld in den kommenden Jahren eingesetzt werden soll. Die Finanzkommission des Nationalrats schlug im Oktober vor, diese 442 Mio CHF einmalig der AHV zuzuleiten. Inzwischen hat sich der Ständerat wie der Bundesrat dafür ausgesprochen, 295 Mio CHF in den Bahninfrastrukturfonds zu stecken. Mit dem Rest soll der Bund seine Schulden weiter abbauen.

Befristete Zahlung

Nun schlägt der Nationalrat ein im Vergleich zu seiner Kommission etwas abgeändertes Modell vor, das die Fraktionschefs der SVP und SP, Thomas Aeschi und Roger Nordmann, ...

