Paris - Die weitere Eskalation im Nordkorea-Konflikt hat am Donnerstag die Kauflust der Anleger an Europas Börsen nur kurz gehemmt. Nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas hatte US-Präsident Donald Trump eine weitere Verschärfung gegen das Land angekündigt. Nach einem zunächst nur mühsamen Start kam der EuroStoxx 50 schnell wieder in Gang und knüpfte an seine zur Monatsmitte begonnene Erholung an. Zuletzt betrug das Plus 0,56 Prozent auf 3610,03 Punkte. Auch Technologietitel, die vom Ausverkauf der Branche an der Wall Street am Vortag belastet worden waren, konnten sich wieder etwas verbessern.

In Frankreich gewann der CAC-40 -Index 0,46 Prozent auf 5422,870,14 Punkte. Die Londoner Leitbörse indes leidet zunehmend unter dem im Vergleich zu Euro und Dollar weiter anziehenden Pfund. Der FTSE 100 schrieb seine Verluste vom Vortag fort und fiel zuletzt um 0,20 Prozent auf ...

