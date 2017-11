PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Net Asset Value(s)

Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV/per Symbol Issue Value share Base PowerShares 29.11.2017 HYFA IE00BD0Q9673 1,248,401 USD 33,348,836 26.71324 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF PowerShares 29.11.2017 FACH IE00BYVTMY13 17,200 CHF 428,105 24.88981 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF PowerShares 29.11.2017 FAEU IE00BYVTMZ20 195,000 EUR 4,855,151 24.89821 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF PowerShares 29.11.2017 FAGB IE00BYVTN047 10,000 GBP 248,029 24.80286 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF END