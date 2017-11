Liebe Leser,

der Bitcoin-Kurs brach am Mittwochabend, zumindest auf Tageskerzenbasis massiv ein. Ein Verlust von 25 % innerhalb von vier Stunden. An die starke Volatilität dürften sich Bitcoin-Anleger mit hoher Sicherheit jedoch so langsam gewöhnt haben. Nichtdestotrotz erholte sich der Kurs innerhalb der nächsten Stunden und notiert am Donnerstagvormittag erneut bei 10.500 Punkten, nachdem er am Mittwoch zuvor das Allzeithoch bei 11.580 US-Dollar erreichte. Schaut man sich den langfristigen ... (David Iusow-Klassen)

