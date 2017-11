Nach der stark zweigeteilten Entwicklung am Mittwoch zeichnet sich für den Start am Donnerstag an der Wall Street eine etwas festere Eröffnung ab. Sowohl der Future auf den S&P-500-Index wie auch der auf den am Mittwoch schwachen Nasdaq-Index deuten auf um etwa 0,3 Prozent steigende Indizes hin.

Hinter den am Vortag sehr schwachen Kursen im Technologiesektor vermuten Börsianer in erster Linie Gewinnmitnahmen vor dem Hintergrund von Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen. Auslöser könnte die spektakuläre Rally beim Bitcoin gewesen sein, der die Sinne der Anleger für die Gefahren vor Blasenbildungen schärfte. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Börsentage mit kurzfristig sehr schwach tendierenden Technologiekursen. Andere Akteure sprachen von einer Sektorrotation zugunsten von Aktien aus dem Finanzsektor. Auslöser dafür könnten die Fortschritte bei der US-Steuerreform sein, von denen vor allem die Banken profitieren dürften.

"Ich glaube, die Bewertungen können noch steigen und jegliche Korrektur wird eine Sektorrotation sein, solange bis sich die Renditesituation ändert", sagt Michael Thompson von S&P Global Market Intelligence.

Während sich Technologieaktien nach dem Abverkauf etwas erholen könnten, dürften Bankenaktien auch am Donnerstag favorisiert werden. Zum einen wegen der Steuerreformfortschritte, zum anderen, weil sich der designierte Notenbankchef Powell jüngst gegen eine schärfere Regulierung von Banken ausgesprochen und eine regulatorische Entlastung kleinerer Banken befürwortet hat. Zudem profitieren die Bankenaktien von den anziehenden Renditen vor dem Hintergrund der im März anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar an. Neben der Zinserhöhungserwartung erhält er laut Händlern Rückenwind von den robusten BIP-Daten aus den USA vom Vortag. Dazu passt, dass der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank am Vorabend von verstärktem Preisdruck sprach. Sollte die Inflation in den USA zulegen, dürfte das der US-Notenbank in die Hände spielen bei ihrer Planung, im kommenden Jahr die Zinsen dreimal anzuheben.

