New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) auf "neutral" belassen.Der Stahl- und Industriekonzern komme mit dem Umbau gut voran, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Unternehmenswert dürfte jedoch erst in einigen Jahren davon profitieren. Angesichts des positiven Stahltrends empfehle es sich momentan, eher auf reinrassige Stahlwerte zu setzen./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017

