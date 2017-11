Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Endlich ein Job dank besserer Qualifikation: Wer als Arbeitsuchender auf eine Weiterbildung setzt, kann sich diese sogar fördern lassen. Wie genau man dabei am besten vorgeht, verrät der Blog von WBS Training, einer der größten privaten Weiterbildungsanbieter in Deutschland.



Es gibt gute Gründe für Arbeitsuchende, sich für eine Weiterbildung zu entscheiden: Vielleicht hat sich das Anforderungsprofil der absolvierten Ausbildung über die Jahre verändert, vielleicht bietet eine neue Qualifikation bessere Einstellungschancen in der Region, vielleicht führt auch erst eine Neuorientierung zum wahren Traumberuf... Nicht jedem ist jedoch bewusst, dass man sich so eine Maßnahme fördern lassen kann - mit einem Bildungsgutschein vom Jobcenter oder der regionalen Agentur für Arbeit.



Um diesen erfolgreich zu beantragen, gilt es jedoch, ein paar wichtige Schritte zu beachten. In seinem Blog "Hallo Karriere!" gibt der Weiterbildungsexperte WBS Training eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. So beginnt alles mit einem Beratungsgespräch im Jobcenter, bei dem die Weichen für die zukünftige berufliche Orientierung gestellt werden. Was man hierfür vorbereiten sollte, wo man seinen Bildungsgutschein einlöst, wie man weitere Informationen findet und weitere hilfreiche Tipps liefern ein übersichtlich aufbereiteter Artikel und eine anschauliche Infografik.



Hier geht es direkt zum Blogpost "Weiterbildung mit Bildungsgutschein": http://ots.de/dBjDv



Über WBS Training



Die WBS Training AG ist ein erfahrener, qualifizierter Anbieter von geförderten Weiterbildungen und Umschulungen sowie berufsbegleitenden Seminaren. Die WBS steht für digitales, flexibles Lernen mit kontinuierlicher Präsenz von Live-Trainern - verwirklicht durch das seit 2010 eingesetzte WBS LernNetz Live®, über das ein Großteil der Kurse angeboten wird.



Die Weiterbildungsangebote reichen von technischen und kaufmännischen Berufen über Gesundheits-, Pflege und Sozialberufe bis zu IT und Medien. Alle Kursangebote sind nach der AZAV von der DQS zertifiziert. WBS Training ist unter anderem zertifizierter Bildungspartner von SAP, Microsoft, DATEV und LEXWARE.



WBS Training ist eine Marke der WBS Gruppe, einem der größten privaten Bildungsanbieter in Deutschland. Mit über 200 Standorten, einer Praxiserfahrung von mehr als 35 Jahren und einem vielfältigen Angebotsspektrum spricht die WBS Gruppe Menschen in verschiedensten Lebenssituationen an. Die hochwertige, moderne und persönliche Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten steht dabei im Fokus. Zur WBS Gruppe gehören fünf Marken, deren nachhaltige Bildungsangebote jeweils auf spezifische Zielgruppen zugeschnittenen sind: WBS Training, WBS Akademie, WBS Schulen, WBS Expert Solutions und WBS Kids.



Die WBS Gruppe erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 103 Mio. Euro. Ihre Unternehmen beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben rund 2.000 Trainer und Lehrkräfte im regelmäßigen Einsatz. WBS ist seit 2016 nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert und handelt somit nach einem ethischen Wirtschaftsmodell, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt oberstes Ziel ist. Vorstände der WBS sind Heinrich Kronbichler und Joachim Giese.



Mehr im Internet unter: www.wbstraining.de



OTS: WBS TRAINING AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75980 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75980.rss2



Pressekontakt: WBS TRAINING AG Stefan Schmidt Lorenzweg 5 12099 Berlin Fon 030 / 921 00 9397 stefan.schmidt@wbstraining.de



index Agentur GmbH Zinnowitzer Str. 1 10115 Berlin Fon 030 / 39088-300 presseservice-wbs@index.de