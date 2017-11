Köln (ots) - Victoria Swarovski, "Dancing Star 2016", wird Nachfolgerin von Co-Moderatorin Sylvie Meis (39) bei "Let's Dance". Neben Moderator Daniel Hartwich (39) wird die 24-jährige Österreicherin die neue Staffel von Deutschlands Tanzshow Nummer 1 moderieren. Im Frühjahr 2018 startet die elfte Staffel mit viel Glamour, Glanz und Taktgefühl. Mit neuen Stars, neuen Tänzen und einem neuen Moderatoren-Duo geht es in die neue Tanzsaison!



Victoria Swarovski: "Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was für eine große Ehre es ist, die Nachfolge meiner Freundin Sylvie Meis antreten zu dürfen, um zusammen mit Daniel Hartwich die nächste Staffel 'Let's Dance' zu moderieren. Meine unglaubliche Reise hat vor zwei Jahren bei 'Let's Dance' begonnen und nun ist es wie nach Hause zu kommen. Ich danke der Produktion und RTL für diese großartige Chance und freue mich schon jetzt drauf, wenn es 2018 wieder heißt 'Let's Dance'!"



RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger zu den Veränderungen: "Victoria Swarovski erfreut sich seit ihrem Sieg bei "Let's Dance", ihrem Engagement in der "Supertalent"-Jury und ihrer natürlichen, spontanen Art großer Beliebtheit bei unseren Zuschauern. Veränderungen und Weiterentwicklungen gehören innerhalb unserer Sendungen zur Pflicht aller Programmmacher, um immer wieder neue Impulse zu setzen. Sylvie Meis danken wir sehr herzlich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit, in denen sie Glamour und ihren unverwechselbaren Charme in unsere Shows brachte. Wir wünschen ihr für den weiteren Weg viel Erfolg."



Victoria Swarovski setzte sich 2016 im "Let's Dance"-Finale mit Profitänzer Erich Klann in einem atemberaubenden Showdown gegen Sarah Lombardi (2. Platz) und Jana Pallaske (3. Platz) durch und wurde "Dancing Star 2016"! Mit ihr als neue Co-Moderatorin wird "Let's Dance" behutsam weiterentwickelt. Sylvie Meis moderierte gemeinsam mit Daniel Hartwich sieben Jahre lang erfolgreich das Tanzduell der Stars. An der Jury ändert sich nichts: Wie gewohnt sprechen Motsi Mabuse (36), Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (50) auch 2018 ihre Urteile.



Produziert wird "Let's Dance" von "Seapoint Productions GmbH & Co. KG", im Auftrag von RTL.



Weitere Infos und Fotos finden Sie im RTL-Pressezentrum unter http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de



