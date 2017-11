Die neusten Tweets des US-Präsidenten Donald Trump sorgen in Großbritannien für Aufruhr. Immer mehr Briten fordern drastische Konsequenzen: Dem US-Präsidenten soll Inselverbot erteilt werden.

Es ist wie ein Foto aus dem Familienalbum: Hand in Hand flanieren der US-Präsident Donald Trump und die britische Premierministerin Theresa May durch einen Gang im Weißen Haus. Aufgenommen wurde das Bild bei dem Staatsbesuch von May im Januar. Sichtlich zufrieden hatte sie dort die "spezielle Beziehung" zwischen den USA und ihrem Land betont. Doch nun sorgen Tweets des US-Präsidenten für Ärger und bringen die britische Regierungschefin in eine heikle Lage. Denn in der Bevölkerung werden Rufe laut, dass man die Einladung zu einem Staatsbesuch zurückziehen soll. Und nicht nur das: Selbst ein schlichter Besuch des US-Präsidenten, ohne Pomp und Glamour eines Staatsbesuches, sei nicht mehr angemessen, heißt es.

Rund 1,9 Millionen hatten in den vergangenen Monaten eine Online-Petition unterzeichnet, dass Trump nicht geeignet sei, Großbritannien einen Besuch abzustatten und dass er nicht die Ehre erhalten solle, Queen Elizabeth II. zu besuchen. Dass die Petition nicht mehr Unterstützer hinter sich versammelt, liegt daran, dass die Petition nicht mehr aktuell ist: Im Mai endete sie. Die britische Regierung hatte sich damals stur gestellt. Das Außenministerium erklärte in Reaktion auf die Petition, dass die Premierministerin im Januar eine Einladung im Namen der Königin ausgesprochen habe, die angenommen wurde. "Die Einladung spiegelt die Bedeutung der Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich wider", hieß es. Man freue sich auf den Besuch.

Aus gutem Grund: Die Premierministerin hofft auf ein Handelsabkommen mit dem US-Präsidenten, das die Folgen des Brexit auf die britische Wirtschaft abfedern könnte. Noch weiß man nicht, wie die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und ...

