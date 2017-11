Bern - Die seit längerer Zeit hervorragenden Indikatoren schlagen sich jetzt auch im Schweizer Wirtschaftswachstum nieder. Das Wachstum war breit über die Sektoren hinweg abgestützt, und der deutliche Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen lässt einen in den nächsten Monaten weiterhin dynamischen Wirtschaftsgang erwarten.

Nach eher enttäuschenden Wachstumsraten zu Jahresbeginn ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) in den Sommermonaten Juli bis September um 0,6% gewachsen - so stark wie in keinem anderen Quartal seit Ende 2014. Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Wachstum 1,2%. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Damit ist die Schweizer Wirtschaft nicht länger das Schlusslicht: Mit dem Wachstum im dritten Quartal habe die Schweiz zu ihren wichtigsten Handelspartnern aufgeschlossen, sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Zeichen stehen schon länger auf Wachstum

Es war das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2014. Die Euro-Zone und die USA legen schon seit längerem höhere Wachstumsquoten vor. Zu Jahresbeginn waren die Ökonomen noch enttäuscht ...

