Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagmittag im Plus. Der Leitindex war nach dem frischen Jahreshoch vom Vortag zunächst verhalten gestartet, stiess dann aber klar in die Gewinnzone vor. Insgesamt sei die Stimmung weiter freundlich, hiess es im Handel. Für einen Angriff auf das Allzeithoch des SMI aus dem Jahr 2007 brauche es aber noch einmal unterstützende Impulse. Bei den Einzeltiteln steht die CS mit dem Investorentag im Fokus.

Unterstützung kam von Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den tiefsten Stand seit Anfang 2009 gesunken, und die Inflation hat im November leicht angezogen. Hierzulande nahm die Konjunktur im dritten Quartal wie erwartet Fahrt auf. Auch das KOF-Konjunkturbarometer deutet im November auf eine weiter beschleunigte Wirtschaftsentwicklung hin. Am Nachmittag folgen aus den USA Daten zu den persönlichen Einkommen sowie der Chicago Einkaufsmanagerindex.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,50% höher bei 9'351,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,52% auf 1'498,57 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,38% auf 10'695,43 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus und sieben im Minus.

Wie schon am Vortag führen die Titel der CS (+3,4%) die Gewinnerliste im SMI/SLI an. Die Grossbank hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...