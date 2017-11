München (ots) - Die Unterzeichnung des Ottawa-Abkommens zum Verbot von Anti-Personen-Minen am 3. Dezember 1997 war ein bisher beispielloser Sieg engagierter Staaten und einer weltweiten Bürgerinitiative: Folgerichtig erhielt die internationale Landminenkampagne im selben Jahr den Friedensnobelpreis. Als Mitgründer und bis heute eine der führenden Organisationen dieser Kampagne erinnert Handicap International zum 20. Jahrestag an die Verpflichtung der Vertragsstaaten, den Kampf gegen Minen fortzuführen. Das erklärte Ziel ist es, bis 2025 eine Welt ohne Minen zu erreichen.



Weltweit feiern Kampagne und Regierungen in diesen Tagen das Ottawa-Abkommen, das Produktion, Einsatz, Weitergabe und Lagerung von Anti-Personen-Minen verbietet und die Vertragsstaaten verpflichtet, den Betroffenen zu helfen. Der Erfolg des Ottawa-Abkommens ist unumstritten und hält seit 20 Jahren an. Inzwischen sind 162 Staaten beteiligt, das entspricht mehr als 80 Prozent aller Länder weltweit. Seit Inkrafttreten des Abkommens 1999 führten 28 Staaten und Gebiete ihre Programme zur Minenräumung vollständig zu Ende, und Lagerbestände von 51 Millionen Minen wurden vernichtet. Der Einsatz von Anti-Personen-Minen ist mittlerweile weltweit geächtet, auch Nicht-Unterzeichner wie die USA halten sich faktisch an das Verbot.



"Wenn sich Staaten wie Mosambik, die einst schwer vermint waren, als praktisch minenfrei erklären, stärkt dies die Hoffnung darauf, dass wir das Minenproblem endgültig beseitigen können", betont Eva Maria Fischer, Leiterin Advocacy von Handicap International Deutschland. "Die positive Entwicklung eines Nachkriegslandes kann erst beginnen, wenn Agrarland und Infrastruktur von explosiven Kriegsresten befreit sind. Deshalb dürfen die Geberstaaten verminte Regionen jetzt nicht im Stich lassen - dann kann das Ziel einer Welt ohne Minen bis 2025, das sich die Vertragsstaaten von Ottawa gesetzt haben, in den meisten Regionen erreicht werden."



In akuten Kriegsgebieten kann allerdings keine Minenräumung stattfinden. Nach einer 15 Jahre anhaltenden Rückentwicklung steigen seit 2014 die Zahl der Opfer durch Landminen und andere explosive Kriegsreste leider wieder. Dies liegt an der besonders hohen Opferzahl innerhalb von aktuellen Konfliktherden wie Afghanistan, Jemen, Syrien oder der Ukraine. Ein besonderes Problem sind Sprengkörper, die von kriegsführenden Gruppierungen selbst hergestellt werden und die wie Landminen wirken. Für das Jahr 2015 berichtete der Landminenmonitor von 1.331 Opfern (entspricht 21 Prozent der Opfer insgesamt) durch solche selbst hergestellte Minen.



Zur Organisation: Handicap International ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die in Situationen von Armut und sozialer Ausgrenzung, von Konflikten und Katastrophen interveniert. Sie unterstützt Menschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden, sich ihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Grundrechte besser respektiert werden. Insgesamt ist die Organisation in ca. 60 Ländern aktiv. Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und aktives Mitglied der internationalen Koalition gegen Streubomben (CMC).



OTS: Handicap International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16206 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16206.rss2



Pressekontakt: Information: Larissa Reith, Öffentlichkeitsarbeit, 089/54 76 06 - 29, lreith@handicap-international.de, www.handicap-international.de , www.landmine.de