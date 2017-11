Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Rust am Neusiedlersee (pts023/30.11.2017/12:45) - Verbund AG, die Andritz Gruppe, A1 Telekom Austria und die Erste Bank Group sind die Preisträger des Austrian Compliance Award 2017. Sie wurden von einer internationalen Jury ausgewählt und im Rahmen des Österreichischen Jahresforums für Compliance Praktiker & Experten Ende November im Seehotel Rust am Neusiedler See vorgestellt. Das Video zur Verleihung ist jetzt abrufbar. http://youtu.be/OO350TtoNvE Der Preis wurde 2017 erstmals verliehen, initiiert wurde er vom Konferenzveranstalter Business Circle gemeinsam mit der Anwaltskanzlei Baker McKenzie, dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG und dem Rechtsverlag Lexis Nexis. Ausgezeichnet wurden herausragende Leistungen in der Compliance-Praxis und vorbildliche Beiträge für gelebte Compliance-Unternehmenskultur in Österreich. Betrug, Bestechung, Geldwäsche oder Datendiebstahl - das sind nur einige der kriminellen Vergehen, die durch Compliance Management Systeme verhindert werden können. Mit dem Austrian Compliance Award soll das öffentliche Bewusstsein dafür geschärft werden. "Korruption darf in Wirtschaft und Politik keinen Platz mehr haben", so die Initiatoren in einer gemeinsamen Erklärung. http://www.compliance-award.at Siehe auch Pressemeldung: https://www.pressetext.com/news/20171124014 Fotodienst: https://fotodienst.pressetext.com/album/3645 (Ende) Aussender: pressetext.service Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 1 81140-116 E-Mail: seywald@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171130023

November 30, 2017 06:45 ET (11:45 GMT)