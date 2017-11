Zürich (ots) -



In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat

(ESTI) hat die M. Schönenberger AG das Produkt Powercube Extended /

Extended USB zurückgerufen. Von diesem Rückruf ist auch Interio

betroffen. Einzelne Powercubes weisen sicherheitstechnische Mängel

auf. Deshalb kann die Gefahr eines elektrischen Schlages nicht

ausgeschlossen werden.



Der Rückruf betrifft die folgenden beiden Powercube-Artikel, die

bis zum 10. Oktober 2017 bei Interio im Verkauf waren.



Artikel-Nr. 16550800, Power Extend 4er Steckdose + USB blau, CHF

29.90



Artikel-Nr. 16550900, Power Extend 4er Steckdose + USB anthrazit,

CHR 29.90



Kunden, die einen dieser Artikel gekauft haben, werden gebeten,

diesen ausschliesslich in die Interio-Filialen zurückbringen. Bei

Vorweisen des Kassenbons wird der Verkaufspreis zurückerstattet.



Powercubes, die nach dem 10. Oktober 2017 erworben wurden, sind

sicher und qualitativ einwandfrei.



Zürich, 30. November 2017



